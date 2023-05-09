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Togg Tekirdağ´da sergilenmeye başladı; selfie yaptılar

DHA

Togg Tekirdağ´da sergilenmeye başladı; selfie yaptılar


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TÜRKİYE'nin yerli ve milli otomobili Togg Tekirdağ'da sergilenmeye başlandı. Togg'a ilgi yoğun olurken, inceleyenler araç önünde özçekim yaptı.
Tekirdağ Valiliği önünde sergilenmeye başlanan Togg'a halk yoğun ilgi gösterip, telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Aracı yakından inceleyip, çok beğenen Hamdi Acar, "Türkiye´nin devrimlerinden bir tanesi. Özlenen arabamız. Çok şükür Tekirdağ´ımıza gelmiş. Kemikli bir araba. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun" dedi. Otomobili görmeye gelen Nurettin Deniz de, "Yeni otomobilimiz Tekirdağ´a hayırlı olsun. İnceledik gördük. Türkiye´nin böyle bir araba yapması bizi gururlandırıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-05-09 13:49:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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