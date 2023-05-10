Tekirdağ´da DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Afganistan uyruklu A.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Afganistan uyruklu A.K.´nin Marmaraereğlisi ilçesinde olduğu belirlendi. Jandarmanın Kamaradere Mahallesi´nde bir eve düzenlediği operasyonda A.K., yakalanarak gözaltına alındı. A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Şafak TAŞOYAR

2023-05-10 12:16:53



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