2 hırsızlık şüphelisi, kameradan tespit edilip, yakalandı



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymaniye ilçesinde bir evden 70 bin liralık eşya çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenip, yakalandı.

Süyelmanpaşa ilçesinde bir evden 70 bin lira değerinde televizyon, video kamera ve harddisk gibi elektronik cihazlar çalındı. İhbar sonrası çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin B.S. (39) ve K.Y. (38) olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri düzenlediği operasyon ile yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. ve K.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-05-12 13:56:56



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