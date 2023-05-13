TBMM Başkanı Şentop: Seçimler olgunluk, sükunet içerisinde geçecektir



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin kazanacağına ve bu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Seçimler olgunluk, sükunet içerisinde geçecektir ve milletimiz de ortaya çıkan sonuca razı olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da, Esnaf Odaları Birliği toplantısında esnafla bir araya geldi. Daha sonra Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'ndeki esnafı, ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret eden Şentop, Tekirdağ Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi. Gazetecilere açıklama yapan Şentop, "Bu son gün, seçimden önceki son gün. Burada hemşehrilerimizle görüşmek, hasbihal etmek için geldim. Yarın Türkiye, tarihimizin en önemli seçimlerinden birini yapıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir yürüyüşü var. Yeniden büyük Türkiye, lider ülke Türkiye'yi inşa etmek yürüyüşü bu. Bu çerçevede birçok büyük önemli adımlar atıldı ama bütün hepsinin nihai amacı tam bağımsız bir Türkiye inşa edebilmek. Kastettiğimiz de şudur. Sadece milletimizin çıkarlarını dikkate alan, başka ülkelerin, başka devletlerin hesaplarına, planlarına, çıkarlarla tabi olmadan milletimizin çıkarlarını esas alan ve kararlarını burada Türkiye'de veren merkez Türkiye olan bir yürüyüş bu. Bu da tam bağımsız bir politika sonucunu ortaya çıkartıyor. Bu noktada çok büyük mesafeler alındı. Tam bağımsız Türkiye anlayışıyla hareket etmemize güç veren, destek veren teknoloji ve savunma sanayi alanında çok önemli gelişmeler sağladık, temin ettik. Sonuç itibarıyla bu yürüyüşün daha da güçlenerek gelişerek devam etmesi lazım, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Şimdi tabii bundan rahatsız olanlar var. Neden, daha önce tabii kendi ülkelerinin çıkarlarına göre verdikleri kararlara Türkiye'nin de uyumasını yani Türkiye'yi de bir vagon halinde peşlerine takmayı amaçlayan, bu şekilde Türkiye ile ilişki kurmayı amaçlayan ülkeler vardı. Artık Türkiye bunu reddetti, başka ülkelerin politikalarının arkasında bir vagon olmak yerine o vagonu oradan alıp motor koyup bir lokomotife çevirdik. Dolayısıyla Türkiye'ye kendi kararını kendi veren, karar verirken sadece kendi milletinin çıkarını düşünen onu hesaba katan bir ülke olarak tam bağımsız politikalarla yoluna devam ediyor" dedi.

'TÜRKİYE KUŞATMA ALTINA ALINMAK İSTENİYOR'

Dünyadaki gelişmelere değinen Şentop, şunları söyledi:

"Bugünlerde bunun ayrıca bir önemi var. Çünkü işte Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki gelişmeler, Afrika'nın kuzeyinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin güneyinde Suriye, Irak'taki gelişmeler sonuç itibarıyla başta bölgemiz olmak üzere genel olarak Avrupa'nın ve dünyanın yeniden düzenlenme işlemlerinin yapıldığı, buna göre plan hazırlandığı bir dönem. Böyle bir dönemde Türkiye'nin tam bağımsız ve sadece kendi ülke çıkarını düşünerek hareket etmesi çok önemli, işte bunu engellemek isteyenler de var. Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor. Bir taraftan Adalar denizi, bir taraftan Doğu Akdeniz'de ama özellikle Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerle bağlantılı olarak. İşte Türkiye bu kuşatmayı kıracak adımları da kararlılıkla attı. Sınır ötesi harekatta Türkiye içerisinde 40 yıldan fazla bir zamandır vatandaşlarımızı güvenlik güçlerimizi şehit eden bir terör örgütüne karşı artık bulundukları yerlerde, inlerinde, hatta onları himaye eden, koruyan ülkelerin sivil asker yetkililerinin kucağında arabalarının içerisinde, onları imha edecek etkisiz hale getirecek bir kudrete sahip oldu, Türkiye. Dolayısıyla kendi güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde, bölgede oluşturulacak bir terör devleti hattını yararak, kırarak onu etkisiz hale getirdi. Bu projeyi bu senaryoyu geçersiz kıldı Türkiye."

'TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'

Bu iradenin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Şentop, "Türkiye'nin bu iradesini etkisizleştirmek isteyenler, bilhassa terör örgütüne karşı olan mücadeleyi zayıflatmak isteyenler var. Bu mücadele aslında bu anlamda farklı siyasi partilerle, farklı ittifaklarla bir yarış değil, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesini veya etmemesini, Türkiye'nin bu tam bağımsızlık politikalarının devam edip etmemesini karar verecek olan, böyle bir sonuç doğuracak olan bir seçim. Milletimizin ben, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne destek verdiğini, bugünlere kadar gelmemizde milletimizin desteğini çok önemli olduğunu görüyorum. Bunu tekrarlamak istiyorum, milletimiz bu yürüyüşe, tam bağımsız güçlü, büyük Türkiye yürüyüşüne destek vermeye devam edecektir" dedi.

'TÜRKİYE KAZANACAK'

Yarın yapılacak seçimlere değinen Şentop, "Bu seçim bu bakımdan önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ve Türkiye'nin, onun önderliğinde tam bağımsız lider ülke Türkiye, yeniden büyük Türkiye ideali etrafında devam etmesi gerekiyor. Ben seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç itibarıyla seçimin kaybedeni olmaz, kazanan olur. Türkiye'nin kazanacağını ve bu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Milletimiz büyük bir olgunluk içerisinde bugüne kadar, 1950'den sonra 110 civarında seçim yapmıştır. Bu seçimler olgunluk içerisinde, sükunet içerisinde geçecektir ve milletimiz de seçim sonucu ortaya çıkan sonuca razı olacaktır. Hayırlı olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-05-13 17:08:14



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