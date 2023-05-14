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Tekstil ürünü taşıyan TIR'ın dorsesi alev alev yandı

DHA

Tekstil ürünü taşıyan TIR'ın dorsesi alev alev yandı


Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tekstil ürünü taşıyan Yunanistan plakalı TIR'ın dorsesi, çıkan yangında alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dorsedeki ürünler kullanılamaz hale geldi.
Kazakistan'an aldığı tekstil ürünlerini Yunanistan'a götüren Yanis Kapatinski (57) yönetimindeki EKA-5874 plakalı TIR'ın dorsesinde, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeyken yangın çıktı. Yoldan geçen diğer sürücülerin uyardığı Kapatinski, aracını yol kenarına çekip, alevlerin sardığı dorseden çekiciyi çevredekilerin yardımı ile ayırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Tekirdağ-İstanbul kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Sürücü Yanis Kapatinski, söndürme çalışmalarını endişe içinde izledi.
Yangının söndürülmesinin ardından kara yolunun tek şeridi trafiğe açıldı. Dorsedeki ürünlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2023-05-14 13:07:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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