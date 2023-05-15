Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekilliği çıkardı.

Seçmen sayısının 858 bin 412 olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, 2 bin 493 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 777 bin 114 seçmenin oy kullandığı kentte 758 bin 560 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 282 bin 934'ünü alan CHP 4 milletvekili, 237 bin 584 oy alan AK Parti 3, 87 bin 416'sını alan İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. CHP´den Faik Öztrak (69), İlhami Özcan Aygun (54), Cem Avşar (35) ve Nurten Yontar (57), AK Parti'den Mestan Özcan (50), Gökhan Diktaş (44) ve Çiğdem Koncagül (54), İYİ Parti'den ise Selcan Taşçı Hamşioğlu (44) milletvekili seçildi.

2018 yılında yapılan seçimlerde Tekirdağ'dan CHP 3, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkarmıştı. 2018 seçimlerinde 7 milletvekili bulunan Tekirdağ'ın 2023 seçimlerinde milletvekili sayısı 8'e yükseldi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MESTAN ÖZCAN

Mestan Özcan, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu. İş insanı olan Özcan, AK Parti'den milletvekilliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı oldu. Özcan, evli ve 2 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GÖKHAN DİKTAŞ

Tekirdağ'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Yüksek Lisansını tamamladı. Evli ve 2 çocuk babası.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM KONCAGÜL

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Mezunu. Milletvekili seçilinceye kadar Tekirdağ'da aile şirketinde yöneticilik yaptı. AK Parti'nin kurucu Tekirdağ il kadın kolu başkanı olarak 2002-2014 yıllarında görev yaptı. TBMM 27'inci dönem Tekirdağ milletvekilliği yaptı. Evli ve 2 çocuk annesi.

CHP MİLLETVEKİLİ FAİK ÖZTRAK

CHP 1'inci sıra milletvekili adayı olan Faik Öztrak, 26 Mart 1954'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nden 1977 yılında mezun olan Faik Öztrak, 1987 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesi'nden Kalkınma Finansmanı konusunda lisansüstü diploma ve master dereceleri aldı. DPT'de Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 23, 24, 25 ve 26. 27'inci dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili seçildi. İngilizce ve Fransızca bilen Öztrak, evli ve 1 çocuk babasıdır.

CHP MİLLETVEKİLİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN

Edirne'nin Havsa ilçesinde doğdu. 1991 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparak 1994 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 27'inci dönem CHP'den milletvekilliği yaptı.

CHP MİLLETVEKİLİ CEM AVŞAR

İstanbul Bakırköy'de doğdu. Aslen Malatyalıdır. Lisans öğrenimini Berlin ve Cambridge Anglia Ruskin University´de ekonomi üzerine tamamladı. İş insanı. Yurt içi ve yurt dışında inşaat ve turizm üzerine faaliyet gösteriyor. Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. İyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor, evli ve 4 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ NURTEN YONTAR KİMDİR

Nurten Yontar, 1965´te Bulgaristan´ın Kırcaali ilçesinde doğdu. 1977'de göç anlaşması ile İstanbul Gaziosmanpaşa´ya yerleşti. Evli ve ikiz kız annesi Yontar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladı. 25 yıl özel sektörde insan kaynakları, muhasebe ve finans müdürlüğü yaptı ve 2007 yılında emekli oldu.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ SELCAN TAŞÇI HAMŞİOĞLU

Tekirdağ'da doğumlu Selcan Taşcı Hamşioğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi, Bahçeşehir Üniversitesi Sanat Yönetimi ve Kültür Politikaları mezunu. Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyor, röportaj ve yazı dizileri hazırlıyor. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-05-15 15:36:07



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