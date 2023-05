Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurdu. Duyuru üzerine AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği´nden depremzedelerin tüm masraflarının karşılanarak, otel tahsis edilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi´nden gece yarısı yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi bir türlü toparlanamayıp, geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür." denildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye sunduğu geçici konaklama hizmetini 21 Mayıs itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından 13 Şubat 2023 tarihinden 13 Ağustos 2023 tarihine kadar depremzedelerin konaklaması için hizmet alımı sözleşmesi yaptığı belirtildi.´21 MAYIS´TA HİZMET SONLANDIRILIYOR´

Belediye, sözleşme tarihi gelmeden, depremzedelere verdiği hizmeti sonlandıracağını ilgili kurumlara resmi yazı birdirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nden, bugün Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Tekirdağ Afet ve Acil durum Müdürlüğü´ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkez üssü olan Gaziantep, Adıyaman, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ illerimizde meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilimize gelen ve AFAD tarafından yönlendirilen depremzede vatandaşlarımıza ilimiz Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otellerde, 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçici konaklanma hizmeti verilmeye başlanmış ve bugüne kadar her türlü ihtiyaçları Büyükşehir Belediyemizce karşılanmıştır. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik söz konusu geçici konaklama hizmetimiz 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılacak olan AFAD tarafından gerekli işlem yapılması hususunda, gereğini arz, rica ederim.

Ayrıca otellere asılan `duyuru´ başlıklı yazıda, 'Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur.'" AFAD, VALİLİKTEN OTEL TAHSİS EDİLMESİNİ İSTEDİ

AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi´nin depremzedelere hizmeti sonlandıracağını bildirmesi üzerine Tekirdağ Valiliği´ne bir yazı yazarak, depremzedelerin masrafları ödenmek kaydıyla otel tahsis edilmesini istedi. Yazıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı´nın bir yazı gönderdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İlgili yazıda 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerimizin Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak 21.05.2023 tarihinden itibaren afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisi alınmıştır. Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda; bilgilerinizi ve gereğini önemli rica ederim."

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, durum üzerine misafir edilen depremzedelerle görüştü. Yüksel, yaşanan olayla ilgili bilgilerinin olduğunu belirterek, "Bu doğru bir şey değil, bu insanlar bizim misafirimiz. Otelcilerle yapılan sözleşmeler ve 8´inci aya kadar. Yazıyı gördüm çok üzüldüm. Burada okullara giden çocuklar var. Biz hemen misafirlerimizi yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Bu durumu çözeceğiz merak etmeyin, içiniz rahat olsun, Anladığımız kadarıyla sizlere sözleşme süresi dolmadan çıkın denildi. Bunu çözeceğizö dedi. Depremzedelerde kendilerine verilen hizmetin sonlandırılmasına tepki gösterdi.VALİLİK: DEPREMZELERİN HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Tekirdağ Valiliği´nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Devletimiz; Valiliğimiz, AFAD ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.BELEDİYE: KARALAMA KAMPANYASI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı´ndan, konuyla ilgili olarak `Vatandaşlarımıza önemle duyurulur´ başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Onbir ili etkileyen deprem felaketinin ardından belediyemiz tarafından misafir ettiğimiz depremzedeler üzerinden çirkin bir algı ve karalama kampanyası gerçekleştirilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, depremin ilk anından itibaren Tekirdağ´daki tüm yatırımları durdurmuş ve bölgeye yönelik olarak tüm imkânlarını seferber etmiştir. Ayrıca Tekirdağ ili sınırları içerinde depremzedelerin otel kiralamak suretiyle tüm ihtiyaçlarını karşılayan tek kamu kurumudur. Ve bu durum AFAD ve Valiliğin öncelikli görevi olmasına karşın bölgede barınma ihtiyacının yeterince karşılanamaması sebebiyle, Büyükşehir Belediyemiz tarafından inisiyatif alınarak depremzede kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek adına siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. İlimize gelen depremzede kardeşlerimizin beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ve Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi gazetede yayımlanan 5 milyon TL´lik limit sebebiyle ön görülen süre erken dolmuştur. Toplamda Tekirdağ ilimizde belediyemiz tarafından 550 depremzede kardeşimiz tüm ihtiyaçları karşılanarak otellerde misafir edilmiştir."SÜRE UZATILDI

Depremzedelerin 8 Şubat-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında her türlü ihtiyaçları belediye tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, "Harcamaların bazıları şöyledir; 5´er milyon TL harcama limiti kapsamında otellerde konaklama ve yeme-içme toplam 10 milyon TL. Giyim yardımı artı ücretsiz ulaşım hizmet bedeli 1 milyon TL´dir. Depremzede misafirlerimizin konaklama yerlerinin değiştirilmesine ilişkin konu; bu limitlere mayıs ayı itibariyle ulaşıldığı ve yapılan sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD´a bilgi verilerek ve koordineli bir şekilde otellerden AFAD´ın konaklama tesislerine nakledilecek olmasından ibarettir. Ancak deprem bölgesi bir türlü toparlanamayıp, geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz kurulduğu günden bu yana bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Tekirdağlı hemşerilerimizin ve tüm Türk Milletinin yanında yer almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Görüntü dökümü

