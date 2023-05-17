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Tekirdağ Valisi Yıldırım: Depremzedeler istedikleri kadar kalabilecekler

DHA

Tekirdağ Valisi Yıldırım: Depremzedeler istedikleri kadar kalabilecekler


Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti önce 21 Mayıs'ta sonlandıracağını ardından da sürenin uzatıldığını açıkladı. Depremzedeleri ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamada  "Endişe etmelerini gerektirecek bir durum yoktur. Yani depremzede olmaları yeterli. Biz kurumlarımızın bütün imkanlarıyla onlarla ilgilenmeye, bakmaya devam edeceğiz. Merak etmesinler, hiçbir süre yok, istedikleri kadar aileler burada kalabilecekler" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere sunduğu geçici konaklama hizmetini 21 Mayıs itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından 13 Şubat 2023 tarihinden 13 Ağustos 2023 tarihine kadar depremzedelerin konaklaması için hizmet alımı sözleşmesi yapıldığı belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nden, dün Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Tekirdağ Afet ve Acil durum Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
"6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş merkez üssü olan Gaziantep, Adıyaman, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ illerimizde meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilimize gelen ve AFAD tarafından yönlendirilen depremzede vatandaşlarımıza ilimiz Süleymanpaşa ilçesinde kiralanan otellerde, 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçici konaklanma hizmeti verilmeye başlanmış ve bugüne kadar her türlü ihtiyaçları Büyükşehir Belediyemizce karşılanmıştır. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik söz konusu geçici konaklama hizmetimiz 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılacak olan AFAD tarafından gerekli işlem yapılması hususunda, gereğini arz, rica ederim."
Ayrıca otellere asılan 'duyuru' başlıklı yazıda, 'Saygıdeğer misafirlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzede vatandaşlarımıza verilen geçici konaklama hizmeti 21.05.2023 tarihinde (Pazar günü) sonlandırılacak olup, bu tarihten sonra geçici konaklama hizmeti verilmeyecektir. Bilgilerinize sunulur" denildi.
VALİLİK: TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK
AFAD Başkanlığı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere hizmeti sonlandıracağını bildirmesi üzerine Tekirdağ Valiliği'ne bir yazı yazarak, depremzedelerin masrafları ödenmek kaydıyla otel tahsis edilmesini istedi. Valilik de "Devletimiz; Valiliğimiz, AFAD ve diğer kurumlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada ise, depremzedelerin konuklama sürelerinin uzatıldığını duyurdu.
VALİ YILDIRIM: NE KADAR İSTERLERSE KALACAKLAR
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gelişmeler üzerine bugün Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde otellerde kalan depremzedeleri ziyaret etti. Otel ve apartlarda kalan depremzede vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Tabii kurumların yaptığı kendilerine bağlar. Benim ona yorum yapacak bir durumum yoktur. Ama şu gerçek, biz de depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen bütün depremzedeler ile biz zaten ilgileniyoruz, kaymakamlarımızla,  Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımızla ilgileniyoruz. Bazı belediyelerimiz ilgileniyor, Sivil toplum kuruluşlar ilgileniyor, Kızılay ilgileniyor, AFAD ilgileniyor.  Hatta benim eşim bile her hafta en az 5-6 aileye mutlaka uğruyor ve onların ihtiyaçlarını  tespit ediyorlar ve  yapıyorlar. Kendim de uğramaya gayret ediyorum. Sağlıkçılarımız hastanelerimizde bunların tedavileriyle ilgileniyor. Gerek deprem nedeniyle meydana gelen sağlık ihtiyaçları, gerekse kronik ya da daha sonradan oluşan sağlık ihtiyaçları bunların tamamıyla ilgileniyoruz. Devletimiz  bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da onların yanında da, bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Dün bir talihsiz bir olay meydana gelmiş. Ayın 21'inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilmiş olan hizmetleri verilmeyeceğini bildirmiş belediye.  Onlar 'bugüne kadar biz ilgilendik' diyorlarsa, sağ olsunlar ona söyleyecek bir şey yok. Ama tabii şık bir durum da değil. Ama ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar.  Bugün de depremzedelerimizi gezdik, dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da iletttim  kendilerine. Devletimiz güçlüdür ve her şeyiyle bütün kurumlarıyla da zaten depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam ederler."
'HİÇBİR SÜRE YOK'
Depremzedelerin mevcut bulundukları yerde kalacağını belirten Yıldırım, "Endişe etmelerini gerektirecek bir durum yoktur. Yani depremzede olmaları yeterli. Biz kurumlarımızın bütün imkanlarıyla onlarla ilgilenmeye, bakmaya devam edeceğiz. Merak etmesinler, hiçbir süre yok, istedikleri kadar aileler burada kalabilecekler. Kendi iline gitmek isteyenlere de yardımcı olacağız. Bugüne kadar yaklaşık 76 aile kalmış, girenler çıkanlar var. Toplamda 350-400 kadar bir depremzede otellerde ve apartlarda kalmışlar. Şu an elimizdeki depremzede sayısı 118. Bu rakamları belediye de biliyor" dedi.
'KARARI DUYUNCA SOKE OLDUK'
Şanlıurfa'dan gelen depremzede Mehmet Yıldız, "Dün şok olduk sadece, sağlıklı düşünemedik ki neler yaşadığımızı anlatabilelim. Akşam yatıyorsun, sabah kapıya koyuyorlar gibi bir his içerisindeydik. O hisler içerisindeydik, sağ olsun devletimiz bu işin üzerinde durdu. Bundan sonrası artık biz arkamızda devletin olduğunun farkına vardık zaten. Zaten biliyorduk. Biz Urfa'dan geldik, akşam yattık, sabah duvara yapışık tebligatı görünce eşimle ben şoke olduk yani. Başka ne diyebilirdik ki" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2023-05-17 13:13:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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