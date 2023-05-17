Tekirdağ Valisi Yıldırım: Depremzedeler istedikleri kadar kalabilecekler(2)



SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BELEDİYEYE SİYAH ÇELENK

Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti 21 Mayıs'ta sonlandıracağını ardından da sürenin uzatıldığını açıklamasına tepki gösterdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla belediye binası önünde toplanan platform üyeleri adına konuşan Süleyman Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın felaketinde 50 binden fazla insanın kaybedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Milletçe çok büyük acılar yaşadık. Bütün acılara rağmen millet olarak, 7'den 70'e seferber olduk, yaraları sarmak için canla başla çalıştık. Ancak maalesef dün milletimizin bu kadirşinaslığına halel getiren, şehrimiz için utanç verici olarak gördüğümüz bir hadise gerçekleşti. Tekirdağ Sivil Toplum Platformu olarak, 'Mazlum ve mağdurun kimliğine bakılmaz, dili, dini, ırkı ve siyasi görüşü sorgulanmaz' düsturu gereği bugün burada toplanmış bulunuyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinde ortaya çıkan sonuçları tartışma konusu yapan zihniyetin provokatif söylemleri sonucu depremzedelere karşı insanlıktan nasibini almamış belli kişi ve kesimler tarafından hakaret içeren paylaşımlar yapılmış, depremzedelerimizin acıları büyütülmüştür. Bu provokasyonların yapıldığı bir atmosferde, maalesef deprem bölgesinden şehrimize barınmak için davet edilerek getirilen depremzedelerin, henüz kendilerine bildirilen konaklama süreleri dolmadan, belediye tarafından misafir olduğu otellerle sözleşmeler feshedilerek kardeşlerimiz mağdur edilmiştir."

'UTANÇ VERİCİ'

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası hemen insanları barınma yerlerinden, tesislerden çıkarmak, siyasi bir kinin yansıması olarak kamuoyuna yansımıştır. Bu iddia doğrudur, yanlıştır onu bilemeyiz ama bildiğimiz bir doğru var ki o da bu yapılanın son derece yanlış olduğudur" diyen Çalışkan, şunları söyledi:

"Böyle bir durumda çaresiz kalan vatandaşlarımızın haklı itirazları maşeri vicdanda yankı bulmuştur. 1878'den beri zorda ve darda kalan mazlumlara kucak açan şehrimizin adını, ülke gündemine bu utanç verici hadise ile duyuranları şiddetle kınıyor, Tekirdağ halkı olarak bu kararı gayrı insani ve utanç verici bulduğumuzu ifade ederek bu yanlıştan beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Tekirdağlılar olarak depremzede kardeşlerimizi misafir etmekten onur ve şeref duyduğumuzu ifade ediyor, CHP'li belediye yönetimini bu gayri insani karardan dolayı, depremzede kardeşlerimizden özür dilemeye, mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz. Bu meşum kararın arkasında Tekirdağ halkının olmadığını, Tekirdağlıların bu yanlışı tasvip etmediğini ve şehrimizin bu haberlerle anılacak bir şehir olmadığını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Tekirdağ'ı utandıranlar utanmalıdırlar. Koskoca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilimizde misafir ettiğimiz sınırlı sayıdaki depremzedeye bakmayacaksa, bu utanç verici kararı alenen ilan etmelidir. Bölgede ve ilimizde yardım faaliyetlerine devam platformumuzun paydaşları olarak, Tekirdağ halkı olarak bizler buradayız. Kardeşlerimizin yanındayız. Okullar devam ederken, depremzede kardeşlerimizi evsiz barksız bırakmak eğitim öğretimin devam ettiği bir süreçte çocuklarımız için de çok büyük haksızlıktır. Hiç kimsenin çocuklarımızı travmatize etmeye, mağdur etmeye hakkı yoktur. Bunları düşünemeyecek kadar insaf ve izandan yoksun belediye yöneticilerinin durumu ilimiz adına kaygı ve utanç vericidir.

sivil topluluk kuruluşları olarak bu kusurlu, faullü harekete kırmızı kart gösteriyor, dur ihtarı çekiyoruz. Belediye'ye siyah çelenk bırakıyor ve "Bu utancı temizleyin, kamuoyundan ve depremzedelerden özür dileyin" dedi.

'ARBEDE YAŞANDI'

Açıklamanın ardından platform üyeleri getirdikleri silah çelengi belediye binası önüne bırakmak isteyince belediye güvenlik görevlileri ile aralarında arbede yaşandı. Kısa süren arbedenin ardından çelenk belediye binası önüne bırakıldı. Ayrıca, sosyal medyada depremzedelere yönelik eleştiriler üzerine çelengin yanına tepki için su şişeleri konuldu. Bu sırada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın istifasını isteyen sloganlar atıp, düdük çalarak, yanlarında getirdikleri kırmızı kartları gösterdi. Platform üyelerinin dağılmalarının ardından güvenlik görevlileri çelengi kaldırdı.

'DEPREMZEDELER BELEDİYEYE ÇAĞIRILDI'

Platform üyelerinin protestoları sırasında, otellerden konaklayan bir grup depremzede belediyeye getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, makamında karşıladığı depremzedelerle bir süre görüştü. Görüşmeye bazı ailelerin tepki gösterip katılmadığı öğrenildi.

CÜNEYT YÜKSEL: SORUMLULAR İSTİFA ETSİN

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sorumluları istifaya davet etti. Yüksel, "Asrın felaketi sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, Süleymanpaşa'mızda misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızla ilgili imza attığı skandal karar, şehrimiz, hemşehrilerimiz ve ülke kamuoyu vicdanında derin bir yara açmıştır. Başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak olmak üzere, tüm ilgilileri milletimizden özür dilemeye; utanç veren bu olayda sorumluluğu bulunanları istifa etmeye davet ediyorum" dedi.

CHP'Lİ AKAY: GENEL SEKRETERİN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Vahap Akay, olayın üzücü olduğunu belirterek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Kadir Albayrak başkanımızın deprem bölgesi ile ilgili ve depremzede vatandaşlarımızla ilgili bu kadar iyi niyetli hassasiyetleri vardır. Bu emekleri bu noktaya, maalesef Genel Sekreter Fatih Ünsal getirmiştir. Olayları buraya getiren Genel Sekreter Fatih Ünsal'ın görevini bırakıp istifa etmesi gerekiyor" dedi. (DHA)Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2023-05-17 17:53:01



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