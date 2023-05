TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da depremzedeleri ziyaret etti

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde konaklatırken tahliye etmek istediği ancak bir süre sonra gelen tepkiler üzerine bu kararından vazgeçtiği depremzedeleri ziyaret etti. Şentop, "Öyle bir şey asla olamaz, yani devletimiz bütün imkanlarını deprem bölgesine ve oradaki vatandaşlarımıza depremzedelere seferber etmişken, burada bir belediyenin bu şekilde kendini bilmez davranışına müsaade edilmez, mümkün değil" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği depremzedelere verdiği hizmeti önce 21 Mayıs'ta sonlandıracağını ardından da gelen tepkiler üzerine sürenin uzatıldığını açıkladı. Açıklamanın ardından devreye giren Tekirdağ Valiliği, depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılanacağını açıkladı. Valiliğin sahip çıktığı depremzedeleri bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Şentop, "Tabi önce seçim akşamı sosyal medyada başladı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve başka illere giden deprem bölgesinden depremzede vatandaşlarımıza ağır hakaretler içeren şeyler. Kendini bilmez, insanlıktan nasibi olmayanların laflarıydı, sözleriydi; öyle bir şeyin yaşanmış olması çok üzücü fevkalade. Hepimiz açısından, bunun bir de Tekirdağ'da olması benim de Tekirdağlı olmam hasebiyle beni daha da üzdü. Haberdar olur olmaz burada hemen başta valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızla Süleymanpaşa Belediye Başkanımızla temas ettik. Öyle bir şey asla olamaz, yani devletimiz bütün imkanlarını deprem bölgesine ve oradaki vatandaşlarımıza depremzedelere seferber etmişken, burada bir belediyenin bu şekilde bir kendini bilmez davranışını müsaade edilmez, mümkün değil. Nitekim hemen anında zaten bu konuda devletin çeşitli kurumları AFAD başta olmak üzere her türlü ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçtiler" dedi.

'DEVLETİN BÜTÜN İMKANLARI EMRİNİZDEDİR'

Yardımların gönüllü işler olduğunu söyleyen Şentop, "Devletimizin esasen buna ihtiyacı yok. Zaten her yerde bu tür imkanları tümüyle seferber etmiş durumdayız. Bunlar gönüllü işler, belediyelerinde üstlendiği tabi belediyelerde bütün milletimizin imkanlarını kullanıyorlar sonuç itibarı ile. Bu hepimizin ortak acısı, ortak ızdırabı. Depremde yaşananlar, sadece orada depreme maruz kalan vatandaşlarımızın değil. Bu anlayışla devlet kurumları, mahalli idareler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, münferiden bütün vatandaşlarımız seferber olmuştu. Biz de bu gözle bakıyorduk ama seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı siyasi bakış gözlerini bürümüş, kapatmış insanların bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı. Ben şimdi kendilerini ziyaret ettim. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim, hem de bütün imkanlarımızla devletin bütün imkanları emrinizdedir dedim. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın arzu ettikleri her şey karşılanacak" dedi.

'BURAYI BİR ESİR KAMPINA ÇEVİRMİŞLER'

Depremzedelerin kaldıkları otellerde konulan kuralları öğrenen Şentop, "Bir de burada yaşama şartları da çok tuhaf geldi bana, ilk defa duydum. Belli ölçüde ziyaretler, misafir ağırlama vesaire bu konulardaki kısıtlamalar bir nevi burayı bir kampa, bir esir kampına dönüştürmüş vaziyette. Bu çok şaşırtıcı ne biçim bir anlayıştır bu. Hayret ediyor insan, sonuç itibarıyla bu deprem felaketi herkesin başına gelir. Allah göstermesin, Allah muhafaza etsin biz millet olarak bir dayanışma ortaya koyuyoruz . Herkesin başta milletimize, milletin bütün fertlerine saygılı bir şekilde hareket etmesi, davranışlarıyla da sözleriyle de gerekir. Ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burada bütün kurumlarıyla, devletimiz emirlerinde" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-05-21 19:18:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.