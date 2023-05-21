TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ´da depremzedeleri ziyaret etti(2)

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KAPAKLI´DA SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ´da depremzedelerle görüşmesinin ardından Kapaklı ilçesine geçti. İlçe Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve partililerin karşıladığı Şentop, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şentop, ziyaretin adından yerli ve milli otomobil Togg ile geçen hafta açılan Yıldızkent Köprüsü´nü gezdi. Şentop, daha sonra ilçede sivil toplum örgütleri temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.(DHA)Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA

2023-05-21 22:12:15



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