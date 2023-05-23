Bakan Soylu: Tekirdağ'da 24 kişi gözaltına alındı (2)



'TRAKYA HDK 2'NCİ DALGA OPERASYONU'

Tekirdağ merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonun ayrıntıları açıklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütünün elebaşlarından 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yapan 1 kişinin de aralarında olduğu toplam 24 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın talimatlarıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan ve terör örgütünün önderlik projesi şeklinde sahiplendiği Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen 'Trakya HDK 2'nci Dalga Operasyonu'nda; Tekirdağ ilinde 11, Çanakkale ilinde 5, İstanbul ilinde 2, Edirne ilinde 1, Kırklareli ilinde 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda (20) şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

TEKİRDAĞ'A GELEN 4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Tekirdağ'a geldiği tespit edilen 4 şüphelinin daha yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yakalanan örgüt mensuplarından birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan `Abbas´ kod adlı Duran Kalkan´ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi´nde Yeşiller ve Sol Partisi´nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 24 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-05-23 16:03:19



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