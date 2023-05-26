Tekirdağ merkezli PKK operasyonunda 24 şüpheli adliyede

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen ve aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan´ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ´da terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan´ın talimatıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde faaliyet gösteren şüphelileri belirledi. Düzenlenen, `Trakya HDK 2´nci Dalga´ adı verilen operasyonda, Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'de 1 olmak üzere, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SEÇİMDE SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ YAPARKEN YAKALANDI
PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'a geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, PKK/KCK´nın elebaşlarından `Abbas´ kod adlı Duran Kalkan´ın yakın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs´ta yapılan seçimlerde Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi´nde Yeşil Sol Parti'nin okul müşahitliğini yaparken yakalandığı bildirildi.
24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-05-26 11:36:36
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