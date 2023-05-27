SMA'lı Yaren'in kampanyası tamamlandı; tedavi için Dubai'ye gidiyor



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da SMA Tip 1 hastası Yaren Belli'nin (4), tedavi için valilik izniyle başlatılan kampanyada 1 milyon 844 bin dolar toplandı. Bu zamana kadar 7 ay yoğun bakımda kalan, 4 kez kalbi duran ve evinde 4 cihaza bağlı yaşam mücadelesi veren Yaren, gen tedavisi için 10 gün sonra Dubai'ye gidecek.

Tekirdağ'da yaşayan oto tamircisi Gökhan Belli (27) ile ev kadını Fatma Belli'nin (24) kızları Yaren'e, henüz 5 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu götürüldüğü hastanede SMA Tip 1 teşhisi konuldu. İlk teşhis konulduğunda hastanede 7 ay yoğun bakımda kalan ve 4 cihaza bağlı olarak yaşayan Yaren için ailesi, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı. Kampanyada Yaren'in, Dubai'de gen tedavisi görmesi için gereken 1 milyon 844 bin dolar önceki gün tamamlandı. Minik Yaren, gen tedavisi görmek için 10 gün sonra Dubai'ye götürülecek.

Kızının tedavisi için gerekli yardımın toplandığını belirten Fatma Belli çok mutlu olduklarını söyledi. Destekte bulunan herkese teşekkür eden anne Belli, "Çok zorlu bir süreçti, çok yıpratıcı bir süreçti. En başta da Yaren için çok zorlu bir süreçti. Yaren'in 4 defa kalbi durdu, o çok güzel mücadele etti. Çok güzel savaştı, hiç pes etmedi. Biz de gücümüzü Yaren'den aldık. Yaren'le beraber savaştık ve bizi hiç yalnız bırakmayan gönüllü ablalarımız, ağabeylerimiz hep destek oldular, onlara sonsuz teşekkür ederiz. Bu kampanyada çok şey öğrendik, iyiliği öğrendik, kötülüğü öğrendik. Herkesin desteği çok çok kıymetli, 1 TL'sini bizimle paylaşanlar oldu. Sokakta mendil satan çocukların destekleri bile oldu. Çok farklı bir süreç oldu bizim için ama sonunda Yaren kazandı, evladımız kazandı. Çok mutluyuz. Bunun tarifi gerçekten de yok. 2,5 senedir bu anı bekliyoruz. Çok şükür herkesin emeğine yüreğine sağlık. Evladımıza sahip çıktılar, elimizden tuttular. Yaren'i çok güzel sahiplendiler. Gece gündüz demeden çabalayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

'İYİ İNSANLAR İYİ Kİ VARLAR'

Diğer SMA'lı çocukların da kendilerinin yaşadığı sevinci, mutluluğu yaşamasını isteyen Fatma Belli, "Rabbim geride kalan bütün evlatlarımıza inşallah bu sevinci, bu mutluluğu yaşatsın. Allah izin verirse 10 gün sonra Dubai'ye tedavimiz için gideceğiz. Çok şükür para aktarımı, her şey gerçekleşti. 10 gün içinde Yaren'imiz tedaviye gidiyor. 3 aylık sürecek bir tedavi sonunda geldiğimizde o cihazların hiçbirine gerek kalmayacak. Evladımız bu koltukta değil, artık yanımızda biz nasıl oturursak o da böyle oturacak. Sanki yeniden evladımız doğmuş gibi o kadar mutluyuz o kadar sevinçliyiz. Destek veren herkesten binlerce kez razı olsun. İyi insanlar iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

'UMUTSUZLUĞUMUZ ÇOK OLDU'

Yaşanan süreçte zaman zaman eşiyle umutsuzluğa kapıldıklarını ifade eden Gökhan Belli, "Bizim amacımız bir evladı yaşatmak. Rabbim iyi insanlar çıkardı karşımıza. Evet, bizim evladımız ama Rabbim verdi ve bu emanete var gücümüze baktık. Umutsuzluk çok oldu, yapamayacağız, nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Çok uzun sürdü, 2 yıl geçti, hep bir kapılar açıldı. Çok şükür bugün kampanyada yüzde 100 olduk. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, geride kalan bütün evlatlarımıza, bu sevinci yaşatsın" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-05-27 12:10:03



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