Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada, kamyonet şoförü tutuklandı



Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY(TEKİRDAĞ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kardelen Coşkuntuna (22) ile 1 gün sonra nikah törenleri olan nişanlısı Burhan Çetin (24), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan kamyonet şoförü Tuncay Ekici, tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi TEM gişeler mevkisinde önceki gün Nurettin Akgül'ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin'in, kazadan 1 gün sonra Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni olduğu ortaya çıktı. İstanbul'dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli'ye giden Coşkuntuna ve Çetin'in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü. Kardelen Coşkuntuna Kırklareli'de, Burhan Çetin ise İstanbul'da toprağa verildi.

Kazanın ardından hastanede tedavileri tamamlanan kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici ile otomobil sürücüsü Nurettin Akgül, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyonet sürücüsü Ekici çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, otomobil sürücüsü Akgül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY

2023-05-28 12:00:30



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