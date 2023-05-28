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Mehmet YİRUN/ÇORLU Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere devrilen TIR'ın şoförü Muhammet Emin Korkmaz (27), hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı TEM otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Muhammet Emin Korkmaz'ın kullandığı 31 AGR 668 plakalı TIR, kontrol çıkarak bariyerlere devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2023-05-28 12:47:40



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