Trafikte 'Yol vermeme' tartışmasında öldürüldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde trafikte 'yol vermeme' tartışmasında Reşat G. (28), diğer sürücü Tayfun Işık'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte 'Yol vermeme´ nedeniyle tartışıp, bir süre birbirini sıkıştıran Reşat G. ile Tayfun Işık, araçlarından indi. İddiaya göre Tayfun Işık tabancasını çekti. Bu sırada Reşat G. de tabancasını çıkarıp Işık´ı başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tayfun Işık´ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-05-28 14:05:07
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