Diyaliz hastası, oyunu sedye üzerinde kullandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde diyaliz hastası Yüksel Eceli (65), sedye ile getirildiği sandıkta oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi 2´nci oylamasında Çerkezköy'de diyaliz hastası Yüksel Eceli, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden ambulansla alındı. Fevzipaşa İlkokulu'na getirilen Eceli, burada sağlık ekibi tarafından sedyeye alınarak oyunu kullanacağı sandığın başına götürüldü. Sedye üzerinden oyunu 1092 nolu sandıkta kullanan Eceli, "Hayatın güzelliği burada. Yatakta da olsak oyumuzu kullanıyoruz" dedi.
Eceli, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2023-05-28 14:52:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.