Diyaliz hastası, oyunu sedye üzerinde kullandı

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde diyaliz hastası Yüksel Eceli (65), sedye ile getirildiği sandıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2´nci oylamasında Çerkezköy'de diyaliz hastası Yüksel Eceli, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden ambulansla alındı. Fevzipaşa İlkokulu'na getirilen Eceli, burada sağlık ekibi tarafından sedyeye alınarak oyunu kullanacağı sandığın başına götürüldü. Sedye üzerinden oyunu 1092 nolu sandıkta kullanan Eceli, "Hayatın güzelliği burada. Yatakta da olsak oyumuzu kullanıyoruz" dedi.

Eceli, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2023-05-28 14:52:57



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