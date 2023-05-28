İnfaz koruma memuru, trafik kazasında öldü

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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde infaz koruma memuru Mehmet Tevfik Akdemir (23), otomobiline, arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ÇorluErgene kara yolu Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ergene yönüne giden Barış T. (36) yönetimindeki 59 ABF 645 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Tevfik Akdemir'in kullandığı 59 AGY 583 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan Akdemir´in otomobili, bariyere çarparak durdu. Kazada Mehmet Tevfik Akdemir, yaralandı. Akdemir, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olduğu belirtilen Mehmet Tevfik Akdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan diğer sürücü Barış T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-05-28 14:59:31



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