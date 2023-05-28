Trafikte 'Yol vermeme' tartışmasında öldürüldü (2)

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte 'yol vermeme' tartışmasında Reşat G.'nin diğer sürücü Tayfun Işık'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tayfun Işık, otomobilden inip Reşat G.'nin bulunduğu otomobile elindi silahla koşuyor. Otomobilin kapısını açan Reşat G. de aracına doğru gelen Işık'a ateş ediyor. Işık, başına isabet eden kurşunla yere yığılıyor. Olayın ardından her iki otomobilde bulunan kişilerin araçlardan indikleri görülüyor. (DHA)
Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-05-28 16:47:56
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