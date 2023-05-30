Otomobille çarpışan ambulansta 2 sağlık personeli yaralandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY, (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 2 sağlık personeli hafif yaralandı.
Kaza, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Hasta almaya giden Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne ait Ş.A.'nın kullandığı 59 ADV 645 plakalı ambulans, kavşakta dönmeye çalışan G.Ö. yönetimindeki 34 LP 2287 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı. Yaralanan 2 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2023-05-30 14:15:08
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