'Dünya Tütünsüz Günü'nde izmarit topladılar



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da düzenlenen 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinliğinde, yere atılan izmaritler toplandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Suyumuzu, havamızı, toprağımızı zehirliyoruz. Her yere izmaritleri atarak, bu zararı katbekat artırıyoruz. Bunlara artık dur demeliyiz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde, Süleymanpaşa ilçesindeki alışveriş merkezinde stant kurup farkındalık etkinliği düzenledi. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin ve Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Zafer Soykırlı'nın da katıldığı etkinlikte, sigaranın sağlığa ve çevreye verdiği zararlar anlatılıp, polikliniklere başvurup sigarayı bırakan kişilere sertifika verildi.

'HER YIL 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR'

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, etkinlikle, tütün ve tütün ürünlerinin geleceğe ve gezegene, ölümcül zarar verdiğini anlatmak istediklerini belirterek, "Dünyada 1 milyar 300 milyon civarında tütün ve tütün ürünleri kullanımı gerçekleşmekte. Her yılda 8 milyondan fazla insan bu sebeple hayatını kaybetmekte. Ülkemizde de 100 binden fazla insan, tütün ve tütün ürünleri kullanımından maruziyet sonrası kalınan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmekte. Düşünün Süleymanpaşa ilçemiz 200 bin küsur nüfusa sahip ve iki yılda bir Süleymanpaşa'yı kaybediyor ülkemiz. Bu oranda ciddi bir zarar söz konusu. Hem çevremize, hem insanımıza, doğaya verdiği zararlar anlatılmakla bitmeyen bir hadiseyle karşı karşıyayız. Covid-19 sebebiyle 3 yıla yaklaşık bir sürede dünyamızda, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 6,6 milyon insan hayatını kaybetti ama sigaradan her yıl, 8 milyon insan hayatını kaybetmekte" dedi.

'HER YIL 65 BİN PASİF İÇİCİ ÇOCUK ÖLÜYOR'

Dünya genelinde pasif içiciliğin de çok etkin olduğunu söyleyen Kalkan, "Çok daha önemli bir şey söyleyeyim, pasif içiciliğe maruz kalanlar 1 milyon 200 bin civarında. Her yıl bu sebeple ölümler olmakta ve bunların 65 bininin çocuklar olduğunu bilmekteyiz. Bununla beraber şunu da hatırlatmalıyız ki, o izmaritler içip de toprağa, suya, denize attığımız izmaritler. Özellikle her yıl 1 milyondan fazla kuşun bu izmaritler sebepli öldüğünü bilmekteyiz. Balıklar, doğada, ormanda beslenen hayvanlar, bütün bu zararlardan kendi çaplarında maalesef etkilenmekte. Tüm ülkemizde, ALO 171 hattının da bizde olması sebebiyle bunu biliyoruz. Öncelikle sigarayı bırakma polikliniklerimize başvuran hastalarımızın yüzde 35 civarında olan kısmının sigarayı bıraktıklarını biliyoruz. Devam eden süreçlerde de bu oranı koruduklarını gözlemliyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlarla farkındalık sağlamak için AVM önünde, yere atılan izmaritleri toplayan Kalkan, "Bu izmaritler selüloz, asetat içeriyor ve doğada 5-10 yıl içerisindeki plastik aparatlar bozulmadan kalıyor. Suyumuzu, havamızı, toprağımızı kendimiz zehirliyoruz. Bütün bunları da içtiğimiz her yere atarak bu zararı katbekat artırıyoruz. Bunlara artık bir dur demeliyiz" ifadelerini kullandı.

'NEFES ALMA KONUSUNDA RAHATLADIM'

10 yılı aşkın süredir sigara kullanan Murat Özdemir, "Günde bir paketin üzerinde bir tüketimim vardı, bu süre zarfında bazı sağlık sebepleri baş göstermeye başladı. Özellikle nefes konusunda zorluklar yaşıyordum, bunun üzerine polikliniğe müracaat ettim. Bu ilaç desteğinden faydalandım. Bu destekle beraber tahminlerimden daha çok faydası oldu. Sigarayı bıraktım, 3 ayı geçti, içmiyorum ve nefes alma konusunda bayağı rahatladım. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kullanan tüm arkadaşlara da polikliniklere müracaat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-05-31 14:12:25



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