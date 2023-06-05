Tekirdağ'da denizden çıkan atıklar sergilendi



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında denizde yapılan dip temizliğinde araç lastiği, bıçak, telefonlar gibi çıkarılan atıklar, sahilde sergilendi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Rumeli İskelesi'nde deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri denizde dip temizliği yaptı. Temizlikte suyu altından araç lastikleri, demir parçaları, bıçak, telefon ve benzeri onlarca atık çıktı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sıfır atık belgesine sahip Trakya'da ilk belediye olduklarını ve sıfır atık noktasında çok ciddi bir noktaya geldiklerini söyledi. Yüksel,

"Günlük bizde 200 ton çöp çıkıyor Süleymanpaşa'dan. 200 tonun tamamını sıfır atığa çevirmek istiyoruz. Yani atık çıkmayan bir ilçe olmak istiyoruz. Bunun örnekleri birçok dünya ülkesinde mevcut. Biz bunu yakalayamadık maalesef. Amacımız 200 ton çöpü geri dönüşüme kazandırmak" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, doğanın çöp üretmediğini belirterek, "Çöp dediğimiz ve bugün şikayet ettiğimiz her şey insan yapısı. Birazdan denizden çıkanları hep beraber göreceğiz. Bunların hiçbirini deniz üretmedi. Hepsini insanlar üretti, denize attı, düşürdü ya da boca etti. Ve biz bunları tekrar temizlemeye gayret ediyoruz. Bu senenin mottosunun 'Temiz Deniz ve Temiz Dünya' olması çok anlamlı. Bildiğiniz gibi dünyanın 4'te 3'ü suyla kaplı. Denizlerle kaplı ve denizlerin temiz olması, denizlerin kendi hayatiyetini ve içindekilerin hayatiyetini devam ettirebilmesi biz karada yaşayanlar için hayati öneme sahip. Onun içindir ki denizlerimizi hepimizin temiz tutması lazım" diye konuştu.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-05 16:47:31



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