Tekirdağ´da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram skunk, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 185 bin 450 TL, 100 ABD doları, içinde uyuşturucu alışverişine dair notlar bulunan ajanda, 2 para sayma makinesi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı, 23 kullanıcı hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-06 11:35:40



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