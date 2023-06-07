AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kazada yaralandı

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Abdullah YALÇINTEKİRDAĞ, (DHA)AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçirdiği kazada yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen İba, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi Kavşağı´nda meydana geldi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın içinde bulunduğu ve Caner Kurt'un kullandığı 22 AZ 022 plakalı otomobile, kavşakta yan yoldan çıkan K.U. yönetimindeki 59 ND 235 plakalı otomobil çarptı. İba'nın bulunduğu otomobil yan yattı. Kazada İba yaralanırken, araç sürücüleri yara almadı.

Belgin İba, gelen sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan İba, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İba´nın vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-07 16:00:16



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