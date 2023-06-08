Tekirdağ'da Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı



Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Toplam 200 güreşçinin ter dökeceği organizasyonda toplam 13 boyda pehlivanlar dereceye girmek için mücadele ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, sahil dolgu alanında oluşturulan bölgede gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Toplam 200 güreşçinin katıldığı organizasyonda 13 ayrı boyda güreşler başlarken, Orhan Okulu, Recep Kara, Tanju Gemici, Hüseyin Gümüşalan'ın da aralarında olduğu 20 başpehlivan, şampiyonluk için dualı çayıra çıkacak.

ATA SPORUMUZU YAŞATMAK İSTİYORUZ

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılışta yaptığı konuşmada, Atadan kalan yağlı güreş sporunu yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Yüksel, "Biz dedelerimizden, nenelerimizden miras kalan bu Ata Sporumuzu yaşatmak için mücadele ediyoruz. Allah razı olsun başta Süleyman ağabey, Hikmet ağabey bu konunun öncülüğünü yaptılar. Taşın altına elini değil gövdelerini koydular. Gençlerimizi bu Er Meydanı'na çıkartıp onları daha sportmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ümüzün bize emanet ettiği bu çocukları çok daha iyi yerlere getirmek için mücadele ediyorlar. Şükranlarımı sunuyorum. Tabii Hüseyin Pehlivan bizim şehrimizin değeri, bizim toprağımızın çocuğu onun ismini yaşatmakta bizim boynumuz borcu, sadece Ata Sporumuzu değil ismini de yaşatmak istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protokolden detay

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in açıklamaları

Dua ile güreşlerin başlaması

- Dua eden pehlivanlar

Güreşlerden detayDHA-Spor Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-08 17:06:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.