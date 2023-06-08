SoloTürk, Tekirdağ Kiraz Festivali'nde gösteri uçuş yaptı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri´nin akrobasi timi SoloTürk, Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini gerçekleştirdiği Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında; Türk Hava Kuvvetleri´nin akrobasi timi SoloTürk, gösteri uçuşu yaptı. Festival etkinliklerinin yapıldığı Sahil Dolgu alanı semalarında gerçekleştirilen gösteri uçuşu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, SoloTürk´ün akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti. SoloTürk´ün gösterisi yaklaşık 25 dakika sürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-08 21:16:34



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