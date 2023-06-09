Kanepe ve beşikten silah çıktı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 200 polisin katılımıyla düzenlenen 'Güneş' adı verilen asayiş operasyonunda kanepe ve bebek beşiği içinde tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirildi, 11şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi'ndeki şüphelilere yönelik sabah saatlerinde 200 polisin katılımıyla 'Güneş' adı verilen operasyon düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın yönettiği operasyonda, mahallenin giriş ve çıkışları tutulurken, daha önceden belirlenen 14 adreste arama yapıldı. Aramalarda kanepe, yatak içi ve bebek beşiğinin içine gizlenmiş ruhsatsız 2 tabanca, 5 pompalı tüfek, 14 tabanca mermisi, 51 tüfek fişeği ele geçirildi, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-06-09 12:35:54



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