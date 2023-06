Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, renkli kortej yürüyüşüyle başladı. 4 gün sürecek festivale binlerce kişi katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı. Yabancı ülkelerden gelen ekiplerinin de katıldığı festival korteji Köprübaşı mevkinden başlayarak, tarihi Tekirdağ Valiliği binası önüne kadar sürdü. Festival bandosunun müzikleri eşliğinde yapılan yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşünde Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 57. Alay'ın askerleri de unutulmadı. Her şehidin ismi dovizlerde taşındı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Festivalimizin şehrimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dört gün sürecek bu güzel etkinlik, yaklaşık 2.5-3 milyon misafirimizin olacağı güzel bir organizasyon. Bu organizasyonda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, şehrimizin bütün bürokratlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten Süleymanpaşa´nın, Tekirdağ´ın tanıtımıyla alakalı el birliği ile yapılmış muazzam bir çalışma. Elbette eksikliklerimiz olabilir. Ama elbirliği ile Süleymanpaşa´da yaşayan 215 bin hemşehrimizle, Tekirdağ´da yaşayan 1.2 milyon hemşehrimizle birlikte her zorluğun altından kalktığımız gibi inşallah bunun da altından kalkacağız. Şu gördüğünüz kortejdeki yaklaşık 40 bin kişilik kalabalık bu büyük milletin birlik ve beraberliğin en büyük göstergesidir. Ben sizleri Allah için çok seviyorum, bu milletin bir ferdi olmaktan bir kere daha gurur duydum. Her şeyin gönlünüzce olduğu güzel bir festival olmasını diliyorum" dedi.

Festival ateşininin yakılmasının ardından sahil dolgu alanına yürüyen vatandaşlar, burada düzenlenen Fatma Turgut ve Ferhat Göçer konserine gitti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-09 20:50:47



