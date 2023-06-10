Tekirdağ Ergene Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda 5 zabıta tutuklandı



Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da, Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yönelik 'Akasya' adlı rüşvet operasyonda gözaltına alınan 5 zabıta memuru tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne 'Akasya' adı verilen operasyon düzenledi. 6 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda zabıta müdürü Ayhan Aktaş, ruhsat bölümündeki 4 personel ve ruhsat karşılığı rüşvet verdiği iddia edilen fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi. 15 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Zabıta müdürü Ayhan Aktaş, personelleri Murat El, Fuat Renksor, Özcan Ateşoğlu ve Ömer Did, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede, 5 şüpheli, 'Rüşvet almak' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-06-10 10:23:25



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