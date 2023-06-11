

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali´nde ünlü şarkıcılar Funda Arar ve Mustafa Ceceli, verdiği konserle izleyenlere coşkulu bir gece yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali´nin 3´üncü gününde Funda Arar ve Mustafa Ceceli, konserleri düzenlendi. Ünlü şarkıcılar, söylediği şarkılarla izleyenleri coşturdu. Sahneye ilk çıkan Mustafa Ceceli, şarkılarını söylediği sırada bir sürpriz yaparak Ekin Uzunlar da sahneye çıktı. İkili konsere gelen vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Funda Arar da beğenilen duyusal şarkılarını seslendirdi. Sevenleri de Arar'ın şarkıların eşlik edip birlikte söyledi.Görüntü Dökümü

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-Mustafa Ceceli konseri

-Mustafa Ceceli konser detayları

-Konsere katılanlar

-Funda Arar, konser detaylarıDHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-11 01:15:26



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