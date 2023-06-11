Cip takla attı: Doğuhan öldü, Barış ağır yaralı

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Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, takla atıp tarlaya devrilen cipteki Doğuhan Deniz (23) öldü, sürücü Barış Teker ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çorlu, çevre yolunun Karatepe mevkisinde meydana geldi. Barış Teker'in kontrolünü kaybettiği 34 BRS 048 plakalı cip, takla atarak tarlaya devrildi. Cipte bulunan Doğuhan Deniz, dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Barış Teker ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barış Teker, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Doğuhan Deniz'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Doğuhan Deniz ile yaralanan Barış Teker'in Çerkezköy ilçesinde oto galericiliği yaptıkları belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA

2023-06-11 15:03:42



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