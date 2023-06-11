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Tekirdağ'da vinçli kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 3'ü ağır 12 yaralı

DHA

Tekirdağ'da vinçli kamyon yolcu minibüsüne çarptı: 3'ü ağır 12 yaralı


Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde vinçli kamyonun, yolcu almak için duran minibüse çarptığı kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Tekirdağ-İstanbul D-100 kara yolunun Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Aslan'ın kullandığı 59 M 2104 plakalı yolcu minibüsü, yol kenarında yolcu almak için durduğu sırada Yasin D., yönetimindeki 06 FVR 54 plakalı vinçli kamyon arkadan çarptı. Kazada minibüs ve kamyonda bulunan 12 kişi yaralandı. Kaza üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2023-06-11 17:58:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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