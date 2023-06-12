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ŞARKICI MELEK MOSSO: KALBİ KIRILAN TEK BİR KARDEŞİM VARSA YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUM

DHA

ŞARKICI MELEK MOSSO: KALBİ KIRILAN TEK BİR KARDEŞİM VARSA YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUM


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali'nde konser veren şarkıcı Melek Mosso, son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğinin farkında olduğunu belirterek, "Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz" dedi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso ve Gökhan Tepe sahne aldı. Sahneye ilk çıkan Gökhan Tepe, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu.'HEPİNİZDEN ÇOK YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUM'
Sanatçı Tepe'den sonra konser için sahneye çıkan Melek Mosso, şarkılarını söylemeden önce son günlerde yaşanan tartışmalara değindi. Kamuoyunu meşgul ettiği için herkesten özür dileyerek helallik isteyen sanatçı Mosso, şunları söyledi:
"Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki, bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır. Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum canı gönülden, bir kadın olarak. Bu denli kapsayıcı, bu denli birleştirici bir festival günümüzde böyle bir dönemde, hiçbir şekilde insanların huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için de yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan sayın başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanımıza bu güzel festivali asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum."'BİR VE BERABER OLARAK TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ'
Mosso'dan sonra konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz, sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek, büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var, özrü kabul edebilmek. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Melek Mosso ve Cüneyt Yüksel, ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte, 'Memleketim' şarkısını seslendirdi. Mosso, daha sonra söylediği şarkılarla konsere katılanlara coşkulu bir gece yaşattı. Görüntü Dökümü
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-Gökhan Tepe konser detayları
-Konsere katılan insanlar detay
-Melek Mosso sahneye çıkışı
-Melek Mosso'nun açıklaması
-Mossa ile Belediye Başkanı Yüksel'in şarkı söylemesi
-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in konuşması
-Melek Mosso'nun konseri
-DetaylarDHA-Gündem Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-12 01:26:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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