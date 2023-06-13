Serinlemek için girdiği denizde kaybolan üniversiteli Adem'in cansız bedeni bulundu (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde pazar günü denizde kaybolan üniversite öğrencisi Adem Ocak'ı arama çalışmaları sürerken, bugün saat 13.30 sıralarında vatandaşlar, suda ceset görüp jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Ocak'a ait olduğu belirlendi. Denize girdiği yerden yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Adem Ocak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2023-06-13 14:37:08



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