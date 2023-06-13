Tekirdağ'da fabrika deposunda yangın

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasına ait kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, 3 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Yulaflı Mahallesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına ait kimyasal maddelerin bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve doğal gaz firması ekibi sevk edildi. Ekipler, 3 saatlik müdahale ile yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 1 fabrika çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2023-06-13 15:16:04
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