Tekirdağ'da sahte içki üretimi yapılan çiftliğe baskın; 6 gözaltı

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenen çiftliğe yapılan baskında, 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Saray ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapılıp, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bir süre takibe alınan çiftliğe polis operasyon düzenledi. Çiftlikte ve önündeki araçta yapılan aramada; 2 bin 640 şişe sahte votka, 170 litre etil alkol, 350 litre aroma, 2 bin 890 sahte TAPDK bandrolü, 8 alkol imalatında kullanılan makine, 60 bin 680 etiket, 12 bin 855 kapak, 11 bin 170 boş votka şişesi ve çok sayıda boş şişe, sıvı tankı, bidon ele geçirildi. 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı. Yabancılar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi; diğer şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN
2023-06-14 13:26:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.