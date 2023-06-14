Tekstil fabrikasında baskı makinesi alev aldı; 3 yaralı

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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında, baskı makinesinin alev alması ile çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

Vakıflar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında, dün sabah işçilerin baskı makinesi üzerinde kalan boya kalıntılarını temizlediği sırada yangın çıktı. 3 işçi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan G.S., A.D. ve E.B., tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Makinenin alev aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-06-14 13:38:01



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