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Tekirdağ´da PKK/KCK operasyonunda 5 tutuklama

DHA

Tekirdağ´da PKK/KCK operasyonunda 5 tutuklama


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da polisin terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlediği operasyonda, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda haklarında örgütsel faaliyetlere yönelik ifade ve teşhis beyanları bulunan, son seçimlerde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Tekirdağ 2´nci sıra milletvekili adayı S.K., HDP Süleymanpaşa İlçe Başkanı N.A.´nın da bulunduğu N.O., S.S. ve B.K. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisin HDP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı binasında yaptığı aramada, çok sayıda dijital materyal, PKK´lı teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü elebaşı Abdullah Ocalan´ın kitapları, örgütsel dokümanlar, afiş, pankartlar, toplatma kararı bulunan muhtelif yayınlar, KCK/HDK yapılanmasıyla ilgili kitap ve isim listeleri ele geçirildi, Şüpheliler, S.K., N.A., N.O., S.S. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-17 11:40:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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