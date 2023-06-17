Tekirdağ´da PKK/KCK operasyonunda 5 tutuklama

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da polisin terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlediği operasyonda, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK´nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonda haklarında örgütsel faaliyetlere yönelik ifade ve teşhis beyanları bulunan, son seçimlerde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Tekirdağ 2´nci sıra milletvekili adayı S.K., HDP Süleymanpaşa İlçe Başkanı N.A.´nın da bulunduğu N.O., S.S. ve B.K. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisin HDP Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı binasında yaptığı aramada, çok sayıda dijital materyal, PKK´lı teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü elebaşı Abdullah Ocalan´ın kitapları, örgütsel dokümanlar, afiş, pankartlar, toplatma kararı bulunan muhtelif yayınlar, KCK/HDK yapılanmasıyla ilgili kitap ve isim listeleri ele geçirildi, Şüpheliler, S.K., N.A., N.O., S.S. ve B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-17 11:40:17
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