Tekirdağ´da mora bürünen lavanta tarlaları ziyaretçilere açıldı



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ´da lavantanın mor renge bürüdüğü tarlalar ziyaretçilere açıldı.

Tekirdağ´ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahisarlı Mahallesi´nde mor renge bürünen lavanta tarlaları ziyaret edilmeye başlandı. Lavanta tarlalarına kurulan dekorlarla ziyaretçiler fotoğraflar çektiriyor. Kocaeli´den Tekirdağ´a ziyarete geldiğini ve lavanta tarlasını çok beğendiğini belirten Tuğba Kurt, "Burası çok güzel bir yer gerçekten cennet gibi, doğa ile iç içe bir yer çok beğendim" dedi. Çorlu ilçesinden lavanta tarlasını ziyarete gelen Elif Kaplan, "Her sene geliyoruz, burası cennet gibi, bütün misafirlerimi getiriyorum. İlk uğrak durağımız burası. Gerçekten çalışan insanlara da, yorulan anne babalara da bir terapi gibi geliyor. Çok mutluyuz, Trakya´da böyle yerlerin olması, inşallah daha da sayıları artar" dedi.

Yüzlerce vatandaşın uğrayarak, günün stresini attığı lavanta bahçesinin temmuz ayında gerçekleşecek hasat dönemine kadar ziyaretçilere açık olduğu belirtildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-18 12:54:29



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