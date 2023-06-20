Tekirdağ'da 198 sikke ele geçirildi

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada 198 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde K.Y. ve F.Ö.'nün evinde satmak için tarihi eser bulundurduğu belirlendi. Evde yapılan aramada 198 sikke ele geçirildi. K.Y. ve F.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-20 12:49:28
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