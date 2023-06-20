Tekirdağ'da turizm bölgelerinde atlı jandarma timleri görevi başladı



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'da yazın gelmesiyle birlikte atlı jandarma timleri turistlerin yoğun olduğu bölgelerde göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'ndan, Tekirdağ'a sahiller ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde görev yapmak üzere 3 atlı tim gönderildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı emrindeki atlı timler, bugün Süleymanpaşa sahilinde göreve başladı. Tekirdağ'da ilk kez görev yapan atlı jandarmalar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Atları seven vatandaşlar, hatıra fotoğrafları çekti.

Atlı jandarmalar, turizm bölgelerinde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla yaz ayları boyunca Süleymanpaşa, Kumbağ, Marmaraereğlisi Sultanköy ve Yeniçiftlik, Şarköy Mürefte ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) sahillerinde devriye görevi yürütecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-20 16:15:44



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