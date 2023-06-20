Koyunlar eve kendi dönünce çobanın yıldırım düşmesiyle yaralandığı ortaya çıktı



Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ)(DHA) TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde koyunlarını otlatırken üzerine yıldırım düşen Şaban Kenar (51) yaralandı. Koyunları eve dönen ve kendisinden haber alınamayan Kenar, jandarmanın yaptığı aramada gece yarısı bulunarak, hastaneye kaldırıldı.

Malkara´nın kırsal Deveci Mahallesi'nde çobanlık yapan Şaban Kenar, dün öğleden sonra evine 6 kilometre mesafedeki Çamlık mevkine hayvanları otlatmaya götürdü. Bölgede yağmura yakalanan Kenar'ın ıslanmamak için girdiği ağacın altında üzerine yıldırım isabet etti ve yaralandı. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından, Kenar'ın otlattığı koyunlar, kendi başlarına eve döndü. Hayvanların başında Kenar'ı göremeyen yakınları, yaptıkları aramada bir sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Şaban Kenar, saat 03.00 sıralarında yıldırım isabet ettiği bölgede yaralı olarak bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Kenar, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2023-06-20 17:20:06



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