Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen İ.A., yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen İ.A.'nın Çerkezköy ilçesinde yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-23 11:29:10
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