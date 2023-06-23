Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirtilen İ.A., yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen İ.A.'nın Çerkezköy ilçesinde yaşadığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-23 11:29:10



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