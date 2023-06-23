Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonunda 6 tutuklama

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polisin sokakta uyuşturucu satışı yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, narkotik dedektör köpeklerle uyuşturucu maddelerin saklandığı yerlerde aramalar yapıldı, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden A.B., B.B., Ö.B., H.K., H.E. ve Y.G. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-23 12:31:31
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