TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ Limanı'nda ziyarete açıldı.

Çanakkale Zaferi'nde büyük pay sahibi olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ Ceyport Limanı'nda ziyarete açıldı. Görevli komutanlar, ziyaretçilere gemi hakkında bilgiler verdi. Geminin Çanakkale Zaferi'nde yaptığı çalışmalar sinevizyon gösterisiyle ziyaretçilere izletildi. Gemiyi gezen Nesrin Dağlı, "Çok güzel, güzel bulduk, gemiyi anlattılar. Güzel ilgilendiler herkese çok teşekkür ederiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-23 14:03:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.