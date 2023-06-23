Tekirdağ'da mor renkli tarlada 'lavanta şenliği' düzenlendi



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da mor renge bürünen tarlada düzenlenen 'lavanta şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karahisarlı Mahallesi'nde mor renge bürünen tarlada 'lavanta şenliği' düzenledi. Şenliğine katılan vatandaşlar, lavanta tarlasında fotoğraf çektirdi. Şenlikte halk oyunları gösterisinin ardından yerel sanatçıların bulunduğu çeşitli konserler gerçekleştirildi. Tarlaya getirilen Jandarma Atlı Timi de alana gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'da 1200 dönüm lavanta ekimi yapıldığını belirterek, "Lavanta bahçelerinin içerisinde özellikle 20 tanesi gördüğünüz gibi donanımlı ve turizme hazır. Bizim derdimiz, amacımız burada var olan lavanta potansiyelini, önce İstanbul'a, sonra Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmak. Amaç buydu; özellikle foto safari yaparak, fotoğraf yarışması yaparak bunu ulusal düzeye taşımak istiyoruz. Etkinliğimizin güzel geçmesini, şenlik içerisinde olmasını diliyorum. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Şenlik, yerel sanatçıların konserleri ile devam etti. Vatandaşlar lavanta tarlasında kurulan dekorlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-06-23 19:22:21



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