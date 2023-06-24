Çorlu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1´i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Türkgücü Mahallesi´nde meydana geldi. Marmaraereğlisi ilçesinden Çorlu istikametine gitmekte olan Caner T. yönetimindeki 34 JJG 86 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Türker B.'nin kullandığı 59 B 5564 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Caner T. ile Türker B. ve otomobillerde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Sürücülerden Caner T. otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Caner T. itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-06-24 00:10:52



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