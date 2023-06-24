İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram yoğunluğu

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)KURBAN Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
Yurt genelinde 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, İstanbul'dan yola çıkan tatilciler, kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul-Tekirdağ arasında da trafikte yoğunluk yaşandı. Yenice, Yeniçiftlik ve Namık Kemal Üniversitesi kavşaklarında zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda önemli bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-24 16:07:29
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