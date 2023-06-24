PKK/KCK'dan aranan şüpheli tutuklandı

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, terör örgütü PKK/KCK'dan aranması olan HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi Ö.T., tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şehir merkezleri ve metropollerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman teminini sağlayan, Türkiye örgütlenme sistematiği içerisinde `PKK/KCK Silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan aranma kaydı bulunan Ö.T.´nin İstanbul´da olduğu belirlendi. Polisin İstanbul Esenler´de düzenlediği operasyonla yakalanan Ö.T., Tekirdağ´a getirildi. HDP Genel Merkezi parti meclisi üyesi olduğu belirlenen Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-06-24 20:21:23
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